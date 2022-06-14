حظر مصارعة الثيران فى ساحة المكسيك الأكبر بالعالم ..اعرف التفاصيل

فاطمة شوقى

تعرضت مصارعة الثيران فى المكسيك لضربة غير مسبوقة بعد أن أمر قاضى بالمحكمة المحلية فى مكسيكو سيتى، بحظر العروض نهائيا فى ساحة المكسيك الأكبر فى العالم ، خلال المحاكمة التى كانت ستحدد حظرها من عدمه، بعد تقديم إحدى المنظمات الغير حكومية طلب من مكتب رئيس بلدية بينيتو خواريز في مكسيكو سيتي، بحظر هذه الرياضى فى ساحة المكسيك مدعية أن الدستور يحظر إساءة معاملة الحيوانات.

وقالت صحيفة "لاريبوبليكا" البيروفية إن مصارعة الثيران فى ساحة المكسيك، تعتبر تقليدا الاكثر اهمية فى الأمريكيتين، ويعد قرار المحكمة المحلية بحظر مصارعة الثيران فى أكبر ساحة فى العالم ضربة لم يسبق لا مثيل فى تاريخ المكسيك.

وقبل أسبوعين ، رفعت منظمة خوستسيا خوستا Justicia Justa غير الحكومية التماسًا لحظر مصارعة الثيران في ساحة المكسيك إلى محكمة فيدرالية ، مدعيةً أن الدستور الفيدرالي المكسيكي يحظر إساءة معاملة الحيوانات، بالإضافة إلى ذلك ، طالب بالتعليق الاحترازي لمصارعة الثيران ريثما يتم تحديد الحل النهائي.

وقدمت القاضية روزا إليانا نورييجا استئنافًا لتعليق الحظر الاحترازي لقاضي الدائرة الأولى ، جوناثان باس هيريرا ، معتبراً أنه "كان متقدمًا على معاييره ولم يتصرف بتوازن من خلال تعليق مصارعة الثيران ".

خلص اثنان من قضاة المحكمة الجماعية الثانية والعشرين في المسائل الإدارية إلى أن التعليق الاحترازي مناسب، لأن الإجراء يدعم الحق في بيئة صحية.

وأشار كريستيان دانييل أفيلا، محامى لدى مؤيدى مصارعة الثيران المكسيكية ، إلى أن "البيئة الصحية" والحق الفردي في الثقافة متعارضان، لأن إساءة معاملة الحيوانات تحددها طبيعتها المختلفة.