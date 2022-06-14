حبس عاطل 4 أيام لحيازته 100 طربة حشيش قبل ترويجها فى الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة المنتزة ثالث بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 100 طربة لمخدر الحشيش بقصد الاتجار به على عملائه وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة العامرية، بالاتجار فى المواد المخدرة مُتخذ من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه، فتم تحرير المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.