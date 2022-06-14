حبس عاطلين لحيازتهما 150 طربة حشيش بقصد ترويجها بالإسكندرية

الاسكندرية -أسماء على بدر

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 ايام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 150 طربه من مخدر الحشيش بقصد ترويجها علي عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، بمزاولة نشاطهما الإجرامي في ترويج مخدر الحشيش، متخذان دائرة قسم شرطة العطارين مسرحا لترويجها.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقى القبض عليهما، حال تواجدهما بدائرة القسم أثناء استقلالهما سيارة، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة.

بمواجهتهما اعترفا بحيازته للمواد المخدرة بقصد ترويجها علي عملائهما، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.