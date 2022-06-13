رئيس جامعة طنطا يترأس مجلس كلية الآداب

الغربية عادل ضرة

ترأس الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، اليوم الإثنين، اجتماع مجلس كلية الآداب بحضور الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية، ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء المجلس.

وأكد الدكتور محمود ذكي، حرصه الدائم على حضور مجالس مختلف كليات الجامعة لمتابعة أعمالها وآخر المستجدات بها عن قرب، حيث شهد الاجتماع تبادل الحوار مع قيادات الكلية ومناقشة عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالعملية التعليمية وأعمال الامتحانات والعملية البحثية ومنظومة البحث العلمي والنشر الدولي في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والآداب.

وعلى هامش الاجتماع، قام رئيس الجامعة بجولة لتفقد أعمال الامتحانات بعدد من المدرجات واللجان بالكلية للاطمئنان على تطبيق كافة القواعد المنظمة للامتحانات وتوفير كطافة سبل الراحة والسلامة للطلاب.