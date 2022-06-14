توزيع 1039 رأس ماشية للأسر المعيلة والأولى بالرعاية فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت مديرية التضامن بمحافظة المنوفية، إنه يجرى العمل حاليًا على المتابعة الشهرية لرؤوس المواشي المُسلمة للأسر المعيلة والأولى بالرعاية بقرى مراكز المحافظة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية وجمعية الأورمان.

وأكد إمام فوزي، وكيل وزراة التضامن الاجتماعى بالمنوفية ، إنه على مدار الأعوام السابقة جرى توزيع 1039رأس ماشية للأسر المعيلة والأولى بالرعاية في مختلف مراكز المحافظة، بعد بحوث اجتماعية أشرفت عليها المديرية، وتوزيعها بالتعاون مع جمعية الأورمان والجهات التنفيذية بالمحافظة، والطب البيطري.

في السياق نفسه أفاد اللواء ممدوح شعبان مدير جمعية الاورمان، أنه مع تسليم رؤوس المواشي، جرى تقديم التغذية الكاملة والعلف والتأمين والتحصين لكل حالة، حيث تم صرف مبلغ شهري كمقابل تغذية، يتم صرفها من مكاتب البريد بالوحدة المحلية التابعة لكل قرية وذلك لضمان وجود دخل ثابت ولتوفير مصدر رزق دائم لهم ولتخفيف العبء عنهم .

وأوضح شعبان، أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها.

وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة المنوفية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأ يتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة .