اليوم السابع
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تضامن كفر الشيخ: توزيع 37 طن لحوم على 18 ألف أسرة بالقرى والمدن

الثلاثاء، 24 مايو 2022 08:36 م
تضامن كفر الشيخ: توزيع 37 طن لحوم على 18 ألف أسرة بالقرى والمدن محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلنت مديرية التضامن بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف السيد مسلم، وكيل الوزارة، وبتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن توزيع 37 طن لحوم مجمدة على 18 ألف أسرة التابعين للجمعيات الأهلية بالقرى والعزب، وذلك خلال الفترة من ديسمبر الماضى وحتى اليوم.

وقال السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ، إنه جرى توزيع اللحوم من خلال لجان من الجمعيات الأهلية بحضور مندوبين من التضامن وجمعية الأورمان لضمان وصول اللحوم إلى مستحقيها من خلال كشوف تم مراجعتها.

وأضاف مسلم، تعمل وزارة التضامن جاهدة ومديرية تضامن كفر الشيخ، بالتعاون مع الجمعيات، في توفير احتياجات الأسر أكثر فقراً والأكثر احتياجاً بتوجيهات محافظ كفر الشيخ، ولا يتم الاكتفاء بذلك بل بتقديم المساعدات المتعددة وإجراء العمليات الجراحية، وغيرها.

كفر الشيخ

وزارة التضامن

لحوم

حياة كريمة

عمليات جراحية

جمعيات أهلية


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