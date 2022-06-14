تنسيق الشهادة الإعدادية .. 234 درجة الحد الأدنى للثانوى العام بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلن اللواء دكتور محمد الزملّوط، محافظ الوادي الجديد، أن الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى العام للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالعام الدراسى 2021/2022، على أن يكون الحد الأدنى للقبول 234 درجة فأكثر، والذي يتيح الفرصة 50 ٪ من الطلاب الناجحين للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة بالمحافظة.

وأكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن ذلك يأتى من منطلق الحرص على تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين الطلاب على أن يبدأ استلام طلبات التقدم للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة على مستوى الإدارات التعليمية الخمس اعتباراً من الأحد القادم و لمدة شهر.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، الأربعاء الماضي ، أعلن عن فتح باب التظلّم من نتائج الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021_ 2022م .

وأوضح وكيل التعليم بالمحافظة، ان ولى الأمر الراغب فى تقديم التظلم عليه التوجه لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، مع إرفاق صورة الرقم القومى ( لولى الأمر ) وذلك لمدة 15 يوما.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى أنه تقدم للامتحانات هذا العام 4577 طالب وطالبة نجح منهم 4254 طالبا فيما تغيب 10 طلاب

وبلغ عدد الطلاب الأوائل 15 طالبا وطالبة حصل منهم 6 طلاب علي نسبة 100%.