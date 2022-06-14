اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 يونيو 2022 01:06 م
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"تعليم شمال سيناء" تبدأ فى استقبال اعتذارات مراقبى امتحانات الثانوية العامة

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 12:46 م
"تعليم شمال سيناء" تبدأ فى استقبال اعتذارات مراقبى امتحانات الثانوية العامة تلقى اعتذارات الثانوية العامة
شمال سيناء - محمد حسين

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بدأت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم، استقبال الاعتذارات عن مهام مراقبة امتحانات الثانوية العامة.

 

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه يتم استقبال الراغبين بالتقدم بالاعتذارات بمدرسة عباس صالح الابتدائية من اليوم الثلاثاء 13 يونيو إلى يوم الخميس 16 يونيو الجارى.

 

واستقبل حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، محمد السيد البغدادى رئيس مركز الأسئلة، وتوزيع اسئلة امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء، وبحضور خالد أبو سلمة نائب رئيس مركز الأسئلة.

 

كما استقبل وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء لجنة اعتذارات امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء وتضم السيد على إبراهيم، وخليفة على ، ومحسن الغول مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات.

 

اعتذارات الثانوية العامة
اعتذارات الثانوية العامة

 

تلقي الاعتذارات
تلقي الاعتذارات

 


شمال سيناء

الثانوية العامة

سيناء

التربية والتعليم

اعتذارات مراقبة امتحانات الثانوية



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