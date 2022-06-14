"تعليم شمال سيناء" تبدأ فى استقبال اعتذارات مراقبى امتحانات الثانوية العامة

شمال سيناء - محمد حسين

بدأت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء اليوم، استقبال الاعتذارات عن مهام مراقبة امتحانات الثانوية العامة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، أنه يتم استقبال الراغبين بالتقدم بالاعتذارات بمدرسة عباس صالح الابتدائية من اليوم الثلاثاء 13 يونيو إلى يوم الخميس 16 يونيو الجارى.

واستقبل حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، محمد السيد البغدادى رئيس مركز الأسئلة، وتوزيع اسئلة امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء، وبحضور خالد أبو سلمة نائب رئيس مركز الأسئلة.

كما استقبل وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء لجنة اعتذارات امتحانات الثانوية العامة بشمال سيناء وتضم السيد على إبراهيم، وخليفة على ، ومحسن الغول مدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات.



اعتذارات الثانوية العامة