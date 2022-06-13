تعليم البحر الأحمر تعلن عن حالات قبول الاعتذار عن مراقبة امتحانات الثانوية العامة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، عن حالات قبول اعتذرات مراقبي امتحانات الثانوية العامة والتي يتقدم بها للمديرية لعدم المراقبة علي الامتحانات..تعرف عليها

- قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجي

2. أجازة بدون مرتب " لمستند الدال على ذلك" .

3. العمل جزء من الوقت " صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية".

4. نسبة عجز 5%.

5. وجود طفل رضيع " حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد"

6. وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة" تقرير طبي + شهادة ميلاد:

7. وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لاتتجاوز العام).

8. الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل).

9. ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط).

10. الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية