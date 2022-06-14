"تطوير المناطق غير الرسمية بمصر".. حلقة نقاشية بدورة تدريب الكوادر الأفريقية

كتب على عبد الرحمن

انطلقت منذ قليل، فعاليات اليوم الثالث للنسخة الثانية من الدورة التدريبية للكوادر الأفريقية ، بحلقة نقاشية بعنوان "خبرات وكالة التعاون الألمانية Giz فى تطوير المناطق غير الرسمية فى مصر" ، وأدار النقاش الدكتور محمد الفنجرى ممثل وكالة التعاون الألمانية Giz ، والذى أوضح ان الوكالة بالتنسيق مع الحكومة المصرية و المحافظات قطعت شوطا طويلا فى تطوير المناطق الحضرية ، ونواصل الاستفادة من مشاركة المواطنين المحليين فى تنمية وتطوير أماكن إقامتهم ، وقال انه يتم حاليا العمل فى تطوير 3 مناطق غير حضرية بكل محافظة ، مشيرا إلى أنه تم تحقيق عدد من الإنجازات التى أسهمت بدورها فى الخروج بنماذج وقصص نجاح هائلة، فضلًا عن الإسهام فى تطبيق نهج المشاركة فى التعامل مع المناطق الحضرية العشوائية، وإعلام صناع القرار بشأن الوضع الحالى للمناطق العشوائية، كما أسهم القطاع فى توفير مزيد من الخدمات الموجهة لهذه المناطق والوصول إلى حلول ملموسة لتحسين الخدمات الاجتماعية، وخدمات البنية التحتية فى المناطق الحضرية العشوائية، وتحسين الظروف البيئية فى المناطق المستهدفة.

وأكد الفنجرى، نجاح الوكالة الألمانية بالتعاون مع الحكومة المصرية ومنظمات المجتمع المدنى فى دعم التحول نحو نموذج التنمية الحضرية المستدامة لتحسين الظروف المعيشية لسكان الحضر ، وتطوير البنية التحتية الأساسية والخدمات العامة المقدمة بما يتسق مع أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية "مصر 2030" ، و ذلك من خلال بناء وتجهيز وتطوير الخدمات الصحية، والتعليمية، والترفيهية والنقل وإدارة المخلفات الصلبة والمرافق العامة، بالإضافة إلى توفير التدريب وفرص عمل وزيادة الدخل لسكان 9 مناطق عشوائية فى إقليم القاهرة الكبرى من خلال منهجيات تنمية حضرية تكاملية بالمشاركة، مشيراً إلى أن الوكالة تتعاون ايضا فى تنفيذ العديد من المشاريع الهامة فى مجالات الحكومة والتوظيف والطاقة والتنمية الاقتصادية وتنمية وتطوير المهارات والعمل على التطوير والابتكار وأهمية السوق الحر ، ولكن التركيز يكون فى تحقيق التنمية الحضرية.

وأضاف الفنجرى أنه يتم استخدام منهجيات ووسائل تحسين سبل المعيشة للسكان المحليين، للتخفيف من وطأة الفقر فى المناطق الغير حضرية والاعتماد على قواعد البيانات والخرائط فلكل منطقة يتم تطويرها خريطة تضم جميع الاماكن مؤكدًا أنه يتم إجراء عملية التقييم والمتابعة بشكل دائم للتأكد من تحقيق النتائج والأهداف المخططة وحل المشاكل وإزالة العوائق التى تعرقل تنفيذ المشروع.

وأوضح ممثل وكالة التعاون الألمانية Giz ان تنفيذ مشروع التنمية الحضرية يعمل من خلال مشروعاته المتمثلة فى "برنامج التنمية بالمشاركة فى المناطق الحضرية" ، و"مشروع البنية التحتية بالمشاركة" و"مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية فى المناطق الحضرية" و يساعد على وضع استراتيجيات وآليات منظمة بالتعاون مع الجهات المعنية لدعم وتطوير المناطق المستهدفة، من خلال توفير الأساليب والأدوات التشاركية فى مجال التنمية الحضرية المتكاملة بهدف نشر هذا المبدأ وتبنيه داخل الإدارات المحلية، إضافة إلى ذلك، يعمل القطاع على بناء قدرات الإدارات المحلية وممثليه من الشباب والقادة المحليين، ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لدعمهم فى تحسين الخدمات والظروف البيئية فى المناطق التى يعملون بها.