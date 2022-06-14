تشييع جنازة شاب لقى مصرعه غرقا أثناء محاولة إنقاذ شقيقه فى المنوفية.. لايف

ولقى شقيقان مصرعهما غرقا بقرية مناوهلة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدمينى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور بمحافظة المنوفية، يفيد بمصرع شخصين غرقا بقرية مناوهلة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.