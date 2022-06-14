اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 يونيو 2022 02:40 م
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تشييع جنازة شاب لقى مصرعه غرقا أثناء محاولة إنقاذ شقيقه فى المنوفية.. لايف

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 01:51 م
تشييع جنازة شاب لقى مصرعه غرقا أثناء محاولة إنقاذ شقيقه فى المنوفية.. لايف
المنوفية - محمد فتحى

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من جنازة أحد الشقيقين اللذين توفيا غرقا أمس أثناء محاولة أحدهما إنقاذ الآخر من الغرق ببحر شبين الكوم، حيث تمكن الإنقاذ النهرى بالعثور على جثمان أحد الشقيقين واللذين توفيا غرقا أمس أثناء محاولة أحدهما إنقاذ الآخر من الغرق ببحر شبين الكوم، وتم استخراج الجثمان ونقله إلى الوحدة الصحية بالقرية.
 
ولقى شقيقان مصرعهما غرقا بقرية مناوهلة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سالم الدمينى، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور بمحافظة المنوفية، يفيد بمصرع شخصين غرقا بقرية مناوهلة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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