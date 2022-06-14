تحليق 21 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر.. تقل على متنها 420 سائحا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، تحليق 21 رحلة بالون طائر من أرض المطار بالبر الغربي تقل على متنها حوالى 420 سائحا من مختلف الجنسيات حول العالم، وذلك للإستمتاع بمشاهدة الآثار والمعابد الفرعونية والمناظر الطبيعية ونهر النيل من السماء.

ومن جانبه يقول أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، أن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة فى العالم، حيث تعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار واستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدني.

وأكد ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمصر، لـ"اليوم السابع"، أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة فى تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميا، حيث إن رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة فى العالم، والأقصر هى المحافظة السياحية الوحيدة التى تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما أدى لتحويل الأقصر لواحدة من أهم المناطق التى تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا فى ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر.



سماء الأقصر تشهد تحليق 21 رحلة بالون طائر



سماء الأقصر تشهد تحليق 21 رحلة بالون طائر