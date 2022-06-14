اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 يونيو 2022 05:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تحليق 21 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر.. تقل على متنها 420 سائحا.. صور

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 04:37 م
تحليق 21 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر.. تقل على متنها 420 سائحا.. صور سماء الأقصر تشهد تحليق 21 رحلة
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، تحليق 21 رحلة بالون طائر من أرض المطار بالبر الغربي تقل على متنها حوالى 420 سائحا من مختلف الجنسيات حول العالم، وذلك للإستمتاع بمشاهدة الآثار والمعابد الفرعونية والمناظر الطبيعية ونهر النيل من السماء.

ومن جانبه يقول أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر، أن رحلات البالون من أهم رحلات المغامرة فى العالم، حيث تعتبر الأقصر أحد أشهر المدن العالمية فى هذا المجال، لما تتمتع من جو دافئ واستعدادات مكثفة، ويتم تجهيز مطار خاص للإقلاع من غرب المدينة، وجميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، ومنها تعقيم كافة البالونات باستمرار واستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدني.

وأكد ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمصر، لـ"اليوم السابع"، أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة فى تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميا، حيث إن رحلات البالون الطائر من أهم رحلات المغامرة فى العالم، والأقصر هى المحافظة السياحية الوحيدة التى تشتهر بهذه الرياضة للعديد من الأسباب منها الطقس المعتدل، وجود مطار خاص بالبالون الطائر، مما أدى لتحويل الأقصر لواحدة من أهم المناطق التى تحتضن هذه الرياضة واحتلالها المركز الثالث عالميا فى ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر.

سماء الأقصر تشهد تحليق 21 رحلة بالون طائر (3)
سماء الأقصر تشهد تحليق 21 رحلة بالون طائر

 

سماء الأقصر تشهد تحليق 21 رحلة بالون طائر (2)
سماء الأقصر تشهد تحليق 21 رحلة بالون طائر

 

سماء الأقصر تشهد تحليق 21 رحلة بالون طائر (1)
سماء الأقصر تشهد تحليق 21 رحلة بالون طائر 

 


الاقصر

تحليق رحلات البالون بالاقصر

اخبار اليوم

البالون الطائر

اخبار الاقصر

السياحة بالاقصر

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة

الناجح يرفع إيده.. الأقصر تكرم 13 متفوقا فى "الإعدادية".. وكيل تعليم الأقصر يقدم شهادات تقدير ودعما ماليا للطلبة الأوائل.. ويؤكد: الطلاب أثبتوا أن خلفهم أسر ناجحة تسعى لتفوق أبنائها.. فيديو وصور

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 03:30 م

مصرع شاب سقط من قطار سكة حديد فى مدينة إسنا بالأقصر

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 03:25 م

الروائى الليبى محمد النعاس: تأثرت بالطيب صالح والكونى ونجيب محفوظ معلمنا جميعًا .. روايتى الفائزة بجائزة البوكر العربية مجموعة من القصص القصيرة المترابطة .. وميلاد صاحب الشخصية الرئيسية فى الرواية رمز سلبى

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 02:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة