تحرير 38 مخالفة تموينية فى حملات موسعة بملوى بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

نفذت إدارة تموين مدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، حملة تموينية رقابية مكبرة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية المدعمة ومحلات بيع المواد والسلع الغذائية لضبط الأسعار والأسواق والتأكد من صحة المعروض من السلع والمواد الغذائية، حيث تمكنت خلالها من ضبط وتحرير 38 مخالفة متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أسفرت الحملات فى متابعة الأسواق وعرض وبيع اللحوم عن تحرير (7) محاضر لحيازة سلع بدون فواتير رسمية ، حيث تم ضبط ( 8 طن علف دواجن - طن وربع سكر ـ 20 جوال دقيق حر ـ طن فول مجروش )، بالإضافة إلى تحرير (3) محاضر بإجمالى وزن (30) كيلو من اللحوم البلدية غير صالحة حيث جاءت ما بين محضرين ذبح لحوم خارج المجازر الحكومية، ومحضر لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

تم التحفظ على المضبوطات ، وفى مجال متابعة المخابز البلدية تم تحرير (28) مخالفة تموينية بعدد من المخابز البلدية بالمركز ، جاءت ما بين ( عدم إعلان عن مواعيد التشغيل ـ نقص وزن ـ عدم إعطاء بون صرف ـ عدم نظافة أدوات العجن ) ، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.