تبدأ 10 يوليو.. الكويت تحدد إجازة عيد الأضحي

إيمان حنا

أعلنت دولة الكويت تفاصيل إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث قرر مجلس الوزراء الكويتى، تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وذلك اعتبارًا من الأحد الموافق 10 يوليو المقبل حتى الخميس الموافق 14 يوليو بمناسبة عيد الأضحى، على أن يستأنف العمل يوم 17 يوليو، وفق"الانباء الكويتية".

وكانت الكويت نفت الأنباء المتداولة بشأن زيادة أعداد حجاجها هذا العام، مؤكدة أنها تقدمت بطلب زيادة حصة حجاج الكويت للسعودية، ولم ترد موافقة حتى هذه الآن.

فيما شددت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت على ضوابط الحج لمواطنيها لموسم الحج ، ووفق التعميم فهناك اشتراطات استكمال التحصينات الأساسية بلقاحات ستعتمدها وزارة الصحة السعودية، و تقديم فحص سلبي لفيروس كورونا لعينة أُخذت خلال 72 ساعة من موعد المغادرة إلى السعودية.