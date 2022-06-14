تأجيل اختبارات القبول للالتحاق بالجامعات الأهلية بسبب عطل فنى

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور محمد عبد الحميد شعيرة منسق الجامعات الأهلية أنه تم تأجيل اختبارات القبول للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالجامعات الأهلية الذى كان مقرر له اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب عطل فنى فى نظام الاختبارات من قبل الشركة المشرفة والمنظمة للاختبارات.

وأضاف الدكتور شعيرة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن العطل الفنى حدث قبل انطلاق الامتحانات وتم إبلاغ جميع الطلاب لتعطل الاختبارات وتأجيلها، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة سيتم تحديد يوم آخر لأداء الطلاب اختبارات القبول بالجامعات الأهلية الأربعة.

وكان من المقرر أن تنطلق اليوم الثلاثاء أول اختبار قبول لطلاب الشهادات المعادلة (العربية والأجنبية) والثانوية العامة، الذين أنهوا خُطوات التقديم واختيار رغباتهم، حتى يوم الجمعة الموافق 10-6-2022، على أن يُعقد اختبار القبول فى تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك للالتحاق بإحدى الجامعات الأهلية الأربع (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، الجلالة، المنصورة الجديدة).

ووفقًا لاختيار الطالب فإنه يتم تحديد مكان الاختبار (أونلاين من المنزل بمراقبة إلكترونية كاملة أو في أحد مراكز اختبار الجامعات الأهلية الأربع).

ويمكن للطلاب معرفة مكان وموعد ونوع الاختبار وجميع الإرشادات الخاصة باختبارات القبول، من خلال موقع تسجيل الرغبات، حيث تم إضافة بيانات اختبار كل طالب على حسابه الشخصي بالموقع.

كما يؤكد مكتب القبول والتنسيق لطلاب الجامعات الأهلية، أنه سيتم عقد اختبارات قبول أبنائنا الطلاب بشكل دوري.