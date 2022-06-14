بنك الدم الإقليمى بالأقصر يحتفل باليوم العالمى للتبرع بالدم بفعالية بكورنيش النيل

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، مساء اليوم الثلاثاء، تنظيم المركز الاقليمي لخدمات نقل الدم بمحافظة الأقصر، فعالية في إطار الإحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم الذي يوافق 14 يونيو من كل عام، وذلك أمام معبد الأقصر بكورنيش النيل في تمام الساعة السادسة والنصف مساء حتى الساعة الحادية عشر مساء.

وينظم المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بالأقصر، فعالية حملة للتبرع بالدم تحت شعار "تبرع بالدم..واجعل العالم ينبض بالحياة"، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، حيث أن من فوائد التبرع بالدم تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات، وتقليل مخاطر الإصابة بمرض السرطان، وتنشيط النخاع العظمي لإنتاج خلايا دم جديدة، والاطمئنان على صحة المتبرع، وإنقاذ حياة الآخرين.

ويؤكد المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بالأقصر، أن التبرع بالدم يساهم في رعاية المصابون باضطرابات الدم والهيموجلوبين الموروثة، والنساء المصابات بالنزيف المرتبط بالحمل والولادة، والأطفال المصابون بفقر الدم الشديد، والمصابون في الحوادث الكبيرة، ومرضى العمليات الجراحية المتقدمة.

وتقول منظمة الصحة العالمية، أنه تحتفل الدول حول العالم كل عام باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الموافق ليوم 14 يونيو، حيث أن هذه الفعالية السنوية هي بمثابة مناسبة تُزفّ فيها آيات الشكر إلى المتبرّعين طوعاً بالدم من دون مقابل لقاء دمهم الممنوح هديةً لإنقاذ الأرواح، ويُرفع فيها مستوى الوعي بضرورة المواظبة على التبرّع به ضماناً لجودة ما يُوفّر من كمياته ومنتجاته المُتبرّع بها ومستوى توافرها ومأمونيتها لمن تلزمهم من المرضى، حيث تساعد عملية نقل الدم ومنتجاته على إنقاذ ملايين الأرواح سنوياً، وبإمكانها أن تطيل أعمار المرضى المصابين بحالات مرضية تهدّد حياتهم وتمتّعهم بنوعية حياة أفضل، وتقدم الدعم لإجراء العمليات الطبية والجراحية المعقّدة.

كما تؤدي هذه العملية دوراً أساسياً في إنقاذ أرواح الأمهات والأطفال في إطار رعايتهم، وأثناء الاستجابة الطارئة للكوارث التي هي من صنع الإنسان والكوارث الطبيعية. وتعدّ خدمات الإمداد بالدم التي تتيح للمرضى سبيل الحصول على الدم ومنتجاته المأمونة بكميات كافية من العناصر الرئيسية لأي نظام صحي فعال، إذ لا يمكن ضمان توفير إمدادات كافية من الدم إلا بفضل عمليات التبرّع به بانتظام من المتبرّعين طوعاً ومن دون مقابل. ولكنّ خدمات الإمداد بالدم الموجودة في بلدان عديدة تواجه تحدّياً في توفير كميات كافية من الدم وضمان جودتها ومأمونيتها في الوقت نفسه.



التبرع بالدم