شاهد.. أطفال الكرنك يستمتعون بفعاليات البرنامج الصيفي بمسجد عمرو بن العاص

الأقصر- أحمد مرعى

تشهد محافظة الأقصر، تقديم الدعم الكبير للأطفال فى المساجد المختلفة، وذلك ضمن فعاليات النشاط الصيفي للأطفال، وذلك فى إطار دور وزارة الأوقاف المنوط بها بنشر العلم النافع وصحيح الدين ومحاربة الأفكار المتطرفة، وإيماناً منها بأهمية الوعي المستنير لدى الجمهور وبمناسبة حلول فصول الصيف، وإستثماراً لأوقات الفراغ المتاح لدى الأطفال قررت وزارة الأوقاف استحداث دروس البرنامج الصيفي للأطفال تحت مسمى "حق الطفل".

ويقول الشيخ إسلام محمد الأزهري إمام مسجد عمرو بن العاص بمديرية أوقاف الأقصر إدارة بندر الأقصر بمنطقة الكرنك، أنه يتم تقديم دعم كبير للأطفال فى فعاليات البرنامج الصيفي للطفل، وذلك بدعم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبرعاية الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف، فى برنامج "حق الطفل" وهو برنامج ثرى ومهم، يتم الانطلاق فيه بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى مع فهم معانيه، ويتم البدء بتفسير جزء عم وكتاب "الآداب العامة" من تأليف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكتاب "موسوعة الدروس الأخلاقية" بإعداد الإدارة العامة لدروس الدعوة بوزارة الأوقاف، بجانب إصدارات وزارة الأوقاف الخاصة بالأطفال، والتى جاءت ضمن سلسلة "رؤية" وفيها نفع عظيم لثقافة عامة للأطفال خلال البرنامج.

ويضيف الشيخ إسلام الأزهرى لـ"اليوم السابع"، أنه يتم أيضاً تعليم الأطفال من "مجلة الفردوس" التى تقدم للطفل المسلم، مع مجلة "منبر الإسلام" التي تمت برعاية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، موضحاً أن البرنامج يهدف لبناء وعى الأطفال بطريقة وسطية صحيحة، حيث أنه بعد وصول التعليمات من مديرية أوقاف الأقصر وإدارة أوقاف إسنا، تم البدء فى هذا البرنامج الذي يستمر 3 شهور فى أيام الأحد والثلاثاء والخميس كل أسبوع بعد صلاة الظهر.

فيما قال الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تتوالى افتتاح الأنشطة القرآنية بالمديرية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وطبقاً لم تم إعلانه على الموقع الرسمى لوزارة الأوقاف المصرية، موضحاً أنه تم الإعلان عن المقارئ القرآنية للجمهور وعددها 29 مقرأةء، وتكون جميعها يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة العصر تحت إشراف إمام المسجد، أما فى فعاليات البرنامج الصيفي للأطفال، فقد تم انضمام عدد 202 مسجد للبرنامج الصيفي للأطفال وذلك عقب صلاة الظهر أيام الأحد، والثلاثاء، والخميس من كل أسبوع.



فعاليات البرنامج الصيفي بمسجد عمرو بن العاص (1)



فعاليات البرنامج الصيفي بمسجد عمرو بن العاص (2)



فعاليات البرنامج الصيفي بمسجد عمرو بن العاص (3)



فعاليات البرنامج الصيفي بمسجد عمرو بن العاص (4)



فعاليات البرنامج الصيفي بمسجد عمرو بن العاص (5)



فعاليات البرنامج الصيفي بمسجد عمرو بن العاص (6)



فعاليات البرنامج الصيفي بمسجد عمرو بن العاص (7)



فعاليات البرنامج الصيفي بمسجد عمرو بن العاص (8)



فعاليات البرنامج الصيفي بمسجد عمرو بن العاص (9)