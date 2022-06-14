بعد دفن أخيه.. استمرار البحث عن أحد الشقيقين الغارقين ببحر شبين بالمنوفية "لايف"

المنوفية - محمد فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من أمام بحر شبين الكوم المار بقرية مناوهلة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وذلك لمتابعة استمرار قوات الإنقاذ النهري بالبحث عن أحد الشقيقين اللذين غرقا أمس أثناء محاولة أحدهما إنقاذ الآخر من الغرق ببحر شبين الكوم، حيث تمكنت من استخراج جثمان أحدهما وتشييعه لمثواه الأخير.

ولقى شقيقان مصرعهما غرقا بقرية مناوهلة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور بمحافظة المنوفية، يفيد من مصرع شخصين غرقا بقرية مناوهلة التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.