بعد العثور على هياكل عظمية للحمير بالفيوم.. شاهد كيف تفرق بين لحوم الحمير والماشية

الفيوم رباب الجالي

قالت الدكتورة نسرين عز الدين مستشار محافظ الفيوم للثروة السمكية وأستاذ علم الطفيليات بجامعة القاهرة، إن الصور والفيديوهات المتداولة المقبرة الحمير التى تم العثور عليها بطريق القاهرة أسيوط الغربي تدل على أن هذه الحمير تم تشفية لحومها، خاصة أن هناك بعض الهياكل العظمية رأسها موجودة بالكامل وهذا أكبر دليل.



ولفتت أستاذ علم الطفيليات أنه في حالة تعرض أى مواطن للغش وبيع لحوم الحمير له، فإنها إذا قدمت له في أحد المطاعم مطهية خاصة لو تم شواؤها لن يكتشف حقيقتها.



كما أشارت إلى أن السيدات بالمنزل يستطعن كشف لحوم الحمير بسهولة إذا وصلت لهن وتم خداعهن، حيث إن اللحوم تكون حمراء نائلة للون الأزرق وبمجرد وضعها في ماء مغلي علي النار تظهر بقع زيوت متفرقة علي سطح الماء، بالإضافة اللى أنه بعد وقت قصير من وضعها علي النار تتحول رائحة المكان إلى رائحة بول الإبل والخيل.



وأكدت الدكتورة نسرين عز الدين أن لحوم الحمير بعدما يتم طهيها يكون طعمها "مسكر".