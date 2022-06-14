اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 يونيو 2022 08:40 م
أكرم القصاص
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بري: لبنان حريص على استخراج ثرواته بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 07:03 م
بري: لبنان حريص على استخراج ثرواته بالتوازي مع الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة بري
أ ش أ

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أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري تأييده للموقف الذي بلغه الرئيس اللبناني ميشال عون للوسيط الأمريكي آموس هوكشتين حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مشددا على أن الموقف الذي عبر عنه الرئيس عون متفق عليه من كافة اللبنانيين.

جاء ذلك خلال استقبال بري اليوم للوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم الحدود البحرية آموس هوكشتين في مقر رئاسة مجلس النواب اللبناني بحضور السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، في لقاء استمر قرابة ساعة وعشر دقائق تناول كافة التفاصيل المتعلقة بالمفاوضات غير المباشرة بين الجانبين.

وشدد بري على حرص لبنان على استخراج ثرواته بالتوازي مع حرصه على الحفاظ على الاستقرار.

وأشار رئيس المجلس إلى أن اتفاق الإطار يبقى الأساس والآلية الأصلح في التفاوض غير المباشر استنادا إلى النصوص الواردة فيه والتي تدعو الى استمرارية اللقاءات وصولا إلى النتائج المرجوة والتي تفضي إلى ترسيم الحدود دون المساس بحق لبنان بالحفر، مشيرا إلى أن ما يجري الآن هو مخالف للاتفاق من جهة ويحرم لبنان من حقوقه في وقت يسمح لإسرائيل باستخراج الغاز بشكل يهدد السلام في المنطقة ويفاقم من خطورة الأوضاع.

 


بري

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