بدء التقديم للمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف بالمنوفية غدا

وحضر أمس الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، اجتماع مجلس إدارة المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة والعميد خالد المهدي المشرف العام على مدارس المياه على مستوى الجمهورية.

تناول الاجتماع، فتح باب التقديم للمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية من يوم 2022/6/15 حتى 2022/6/30 وتحديد مجموع 260 درجة كحد أدنى للقبول بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى لطلاب الشهادة الإعدادية العامة هذا العام.

كما تم التشديد خلال الاجتماع على ضرورة توافر "السبورات الإلكترونية" للمساهمة في تثبيت المعلومة للطلاب ورفع قدرة الاستيعاب لديهم من خلال عرض المعلومة بأكثر من شكل واستخدام الصور والفيديوهات والخرائط في الشرح، كما أنها تساعد على توفير الوقت والجهد لكل من الطالب والمعلم.

كما سيشهد العام الدراسى الحالى توفير التابلت للطلبة، حيث يسهل على الطالب تنزيل كافة المواد الدراسية والاستغتاء عن الحقيبة المدرسية التي كانت تتضمن العديد من الكتب وترهق الطالب بالاضافة الى جعل عملية التعليم ممتعة للطلاب لانجذابهم إلى هذه الأجهزة وسهولتها في طرح المادة الدراسية والتنوع فيها.