انهيار سقف محل تجارى فى المكسيك بسبب العواصف والأمطار الثلجية.. فيديو

فاطمة شوقى

انهار سقف محل تجارى كبير فى المكسيك بسبب عواصف وأمطار ثلجية، ولم يتسبب الحادث فى وقوع إصابات إلا أنه دمر المحل التجارى ، وفقا لإدارة الإطفاء فى مكسيكو سيتى.

وقالت صحيفة "لا اكسبانثيون" المكسيكية إن موسم الأمطار فى مكسيكو سيتى هذا الأسبوع تسبب فى العديد من الحوادث، والتى كانت آخرها محل تجارى فى منطقة سوريانا ، حيث أظهرت مقاطع الفيديو انهيار صفائح السقف مقاس 35 × 20 مترًا ، وأخيراً لسطح معدني بمساحة 1000 متر مربع .

بالإضافة إلى ذلك ، أصدرت ست بلديات في جنوب المدينة طوارئ خاصة بالفيضانات وانهيار الأشجار المتساقطة، وهم تلالبان ، وألبارو أوبريجون ، وكويواكان ، وبينيتو خواريز ، وإيزتابالابا ، وتلاهواك ، وزوتشيميلكو.

في مقطع فيديو تم عرضه في نشرة أخبار ForoTV ، يمكن ملاحظة تسرب السقف للامطار قبل ثوانٍ من الانهيار، ولوحظ أن جزءًا من الهيكل ينحني ويسقط ، مما يتسبب في صراخ وذعر بين الأشخاص الموجودين في الموقع.

ويذكر أن المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير أعلن فى مقت سابق أن إعصار "أجاتا" تشكّل فى مياه المحيط الهادئ المكسيكية، وسيشتد قبل أن يصل إلى الساحل الجنوبى الغربى للبلاد، وكان "أجاتا" وهو من الفئة 1 على مقياس سافير - سيمبسون الذى يشمل خمس درجات، على بعد 320 كيلومترا غرب بويرتو أنجيل فى المكسيك وهو مصحوب برياح بلغت سرعتها القصوى 120 كيلومترا فى الساعة، ويتحرك باتجاه الشمال الغربى بسرعة ستة كيلومترات فى الساعة تقريبا.

وقالت هيئة الأرصاد الوطنية المكسيكية إن الإعصار سيسبب أمطارا غزيرة فى مناطق بولايتى تشياباس وأواكساكا (جنوب) وكذلك فى مناطق بولايتى جيريرو وتاباسكو المجاورتين (جنوب شرق).

كما ستُسبّب الرطوبة الآتية من خليج المكسيك والبحر الكاريبى، بهطول أمطار غزيرة فى ولايات كامبيتشى وكينتانا رو وفيراكروز ويوكاتان على الساحل الشرقى للبلاد.