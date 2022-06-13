هل تتأثر البلاد بموجة شديدة الحرارة قريبا؟.. الأرصاد ترد وتكشف سمات الصيف

كتب ـ محمود راغب

كشف محمود القياتى، عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر توقعات حالة الطقس خلال الأيام القادمة حيث تشهد البلاد استقرارا بالأحوال الجوية وسط أجواء حارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتابع عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ"اليوم السابع"، أنه لا زال جنوب الصعيد تحت تأثير الكتل الهوائية شديدة الحرارة، لافتة إلى أن الطقس ليلا لطيف على السواحل الشمالية معتدل على كافة الأنحاء.

وحول إمكانية تعرض البلاد لموجة شديدة الحرارة أخرى، أكد عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن تحسن الأجواء مستمر لمدة أسبوع قادم.

وتابع، أنه على مدار 10 أيام قادمة ستكون درجات الحرارة حول المعدل وتنعدم فرص تعرض البلاد لموجات شديدة الحرارة، ولكن من الوارد مع بداية فصل الصيف الذى يبدأ 21 يونيو تتعرض البلاد لموجات حارة وهو ما يميز فصل الصيف الذى يتأثر خلاله البلاد بمنخفض الهند الموسمى الذى يؤثر على مصر ويتسبب فى ارتفاع ملحوظ فى نسب الرطوبة.

وعن أبرز استعدادات المواطنين لفصل الصيف، أكد على ضرورة أن يتوخى المواطنون الحذر وعدم التعرض لأشعة الشمس، والمحافظة على الإكثار من شرب السوائل، فضلا عن متابعة النشرات الجوية لهيئة الأرصاد يوميا مع بداية فصل الصيف.