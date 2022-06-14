اليوم.. كابونجا يسحب 6 عربات مترو وزن 220 طنا لدخول موسوعة جينيس

كتب سيد الخلفاوى

يخوض الكابتن أشرف كابونجا ، تجربة سحب 6 عربات من قطار مترو بالخط الثاني بوزن يقارب 220 طنا لتسجيلها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، عصر اليوم الثلاثاء داخل ورش شبرا الخيمة.

ويطمح المصارع أشرف كابونجا، المصنَّف "أقوى رجل فى العالم" من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، سحب قطار مترو أنفاق بذراعيه، فى ورشة شبرا للمترو، لكسر الرقم القياسى الماليزى، الذى سجل بقيام أحد الأشخاص بسحب 204 أطنان عام 2021.

وكان المصارع أشرف كابونجا، ابن محافظة الإسماعيلية، حصل على تصنيف موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد كسره للرقم القياسى الهندى لسحب الشاحنات العملاقة، وسحبه شاحنة تزن 15 طنا بأسنانه، وذلك يعد أكبر من الرقم الذى حققه أحد الهنود وقام بسحب شاحنة بوزن 13 طنًا.