اليوم العالمى للتبرع بالدم.. محافظ سوهاج يشهد احتفالية المركز الإقليمى لنقل الدم

سوهاج محمود مقبول

شهد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، احتفالية المركز الإقليمي لنقل الدم بسوهاج، بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم والذي يوافق يوم 14 يونيو من كل عام، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة، والدكتورة مريم ظريف مدير المركز الإقليمي لنقل الدم، وعدد من العاملين بالمركز، والمتبرعين.

وأكد محافظ سوهاج على أهمية التبرع بالدم من أجل إنقاذ حياة الآخرين، وضرورة العمل على زيادة الوعي لدى المواطنين بثقافة التبرع، مشيرا إلى أن قيمة التبرع بالدم تتجاوز البعد المادي، وتساهم في تعزيز الحس الإنساني، ومبدأ المشاركة وتقوية الروابط الإنسانية بين أفراد المجتمع.

ومن جانبها قالت الدكتورة كريمة حامد أن التبرع بالدم يعزز من صحة المتبرع بعدة جوانب منها " التأكد المستمر من صحة الفرد، حيث يخضع المتبرع للفحص قبل التبرع وهو ما يعد فرصة لاكتشاف أية أمراض بشكل مبكر، بالإضافة إلى التقليل من التوتر واحتمالات التعرض للنوبات القلبية، كما يساهم في تعزيز إنتاج خلايا الدم وتحسين الحالة المزاجية والنفسية للمتبرع.

كما وجهت الدكتورة مريم ظريف الشكر لمحافظ سوهاج على مجهودات المحافظة في دعم بنك الدم بسوهاج، وهو واحد من ضمن 28 بنكا على مستوى الجمهورية، حيث يقدم خدمة مميزة للمريض، ويقوم بعمل حملات للتبرع بالدم، مشيرة إلى التعاون المستمر وتغطية احتياجات المستشفيات بسوهاج.

واختتم الاحتفال بتكريم عدد 17 من المتبرعين الشرفيين، وممثلي الجمعيات الخيرية، من أصدقاء المركز الإقليمي لنقل الدم بسوهاج، حيث منحهم محافظ سوهاج شهادات التكريم تقديرا لتعاونهم وحرصهم الدائم على التبرع بالدم.



محافظ سوهاج يشهد احتفالية المركز الإقليمي لنقل الدم (1)



محافظ سوهاج يشهد احتفالية المركز الإقليمي لنقل الدم (2)



محافظ سوهاج يشهد احتفالية المركز الإقليمي لنقل الدم (3)



محافظ سوهاج يشهد احتفالية المركز الإقليمي لنقل الدم (4)



محافظ سوهاج يشهد احتفالية المركز الإقليمي لنقل الدم (5)



محافظ سوهاج يشهد احتفالية المركز الإقليمي لنقل الدم (6)