وقالت مصادر محلية يمنية- وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)- إن "العشرات من عناصر جماعة الحوثى، اقتحموا ساحات وعنابر السجن المركزي في رداع، عقب احتجاجات لنزلائه على تردى أوضاع السجن وسوء المعاملة التي يتلقونها من قبل عناصر الجماعة الحوثية داخل السجن"، مضيفة أن عناصر الحوثى اعتدوا بالضرب على السجناء، كما أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع.