النظام الغذائى لمرضى الكبد الدهنى.. أطعمة احرص على تناولها

كتبت إيناس البنا

مرض الكبد الدهني هو حالة يكون فيها ترسبات دهنية غير طبيعية حول الكبد، والمعروفة أيضًا باسم التنكس الدهني، عندما تُترك هذه الحالة دون علاج لفترة طويلة، يمكن أن تؤدي إلى حالات صحية خطيرة مثل التهاب الكبد الدهني غير الكحولي.

أعراض مرض الكبد الدهني

يصاحب مرض الكبد الدهني مجموعة من الأعراض التي يمكنك تتبعها بسهولة ومع ذلك، فإن المعرفة الصحيحة بهذه العلامات والأعراض مهم جدًا، بعض هذه يمكن أن تشمل وفقًا لموقع "healthsite" .

آلام في البطن وعدم الراحة الشعور بالامتلاء في الجانب الأيمن العلوي من البطن غثيان تورم الساقين والذراعين فقدان الشهية المفاجئ فقدان الوزن غير المبرر الانتفاخ التعب الشديد تشوش ذهني تغير في لون الجلد

النظام الغذائي لأمراض الكبد الدهني

إليك بعض الأطعمة التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي عندما تعاني من مرض الكبد الدهني.

أطعمة يمكن تناولها بأمان

يمكن السيطرة على أمراض الكبد الدهنية بشكل فعال عن طريق إضافة الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والمليئة بمضادات الأكسدة، مثل الفواكه والخضروات، يمكن لهذه الأطعمة أيضًا عكس أو منع تطور المرض.

تأكد من ملء طبقك بمجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات .

أضف المزيد من الحبوب الكاملة إلى نظامك الغذائي .

أضف مصادر مختلفة للبروتين .

انتقل إلى منتجات الألبان الخالية من الدهون أو قليلة الدسم .

اختار الفواكه والأطعمة التي تحتوي على نسبة أقل من السكر المضاف والدهون المشبعة والصوديوم .

بعض الفواكه والخضروات التي يمكنك تناولها:

البقوليات

العدس

بطاطا حلوة

بروكلي

سبانخ

كرنب

بصل

الكراث

نبات الهليون

الخرشوف

الفلفل

بصل

الفطر

جزر

طماطم

قرنبيط

لا تنس إضافة الأسماك الدهنية (الأطعمة الغنية بأوميجا 3)، مثل التونة والسلمون والسردين، في فئة الفواكه، يمكنك تناول الكيوي والتفاح والبرتقال والليمون، يمكنك أيضًا إضافة المكسرات والبذور إلى نظامك الغذائي، مثل الجوز واللوز وبذور عباد الشمس والكاجو.