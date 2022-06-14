المنفى يبحث مع سفيرة بريطانيا لدى طرابلس سبل الوصول لانتخابات ليبية حرة

كتب: أحمد جمعة

التقى رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفى، اليوم الثلاثاء، بديوان المجلس بطرابلس سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، "كارولاين هور يندل".

وأكد المجلس الرئاسى الليبى فى بيان له أنه تم خلال اللقاء مناقشة مستجدات التطورات السياسية في ليبيا، والتحديات التى تواجه الاستحقاق الانتخابى، والسبل الكفيلة للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة.

وأكد "المنفى" حرص المجلس نحو تحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية، مطالباً مجلسى النواب والدولة، بتغليب مصلحة ليبيا والابتعاد عن أى صراعات سياسية.

وبدورها، جددت السفيرة البريطانية لدى طرابلس دعم حكومة بلادها لملف المصالحة الوطنية و إجراء انتخابات وطنية شاملة على أساس دستورى.