المفوضية الأوروبية: خطوات تمهيدية لانضمام كييف للاتحاد الأوروبي ينبغي الالتزام بها

كتب أحمد عرفة

أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامير، أن أوكرانيا جزء من الأسرة الأوروبية، لكن هناك خطوات تمهيدية لعملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ينبغي الالتزام بها، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن هيئة المفوضين ستنعقد صباح يوم الجمعة لمناقشة طلبات عضوية الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا، نافيا صدور القرار الإيجابي المتوقع في اجتماع أمس الاثنين.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أنه جرى يوم أمس مناقشة توجيهية قدمت لأعضاء هيئة المفوضين عناصر للمناقشة، ولم يقرر المفوضون أمس أي شيء حول مسألة وضع الدول الثلاث كدول مرشحة للانضمام، بل عبروا عن آرائهم في الموضوع تمهيدا لمناقشات يوم الجمعة، مشيرا إلى عدم وجود تعامل استثنائي من جانب المفوضية في إدارة هذا الملف.