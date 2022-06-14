المفوضية الأوروبية تبدأ مناقشة وضع أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا بالاتحاد الأوروبى

كتب أحمد عرفة

بدأت المفوضية الأوروبية مناقشاتها حول توصياتها بشأن وضع مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا، وسيتم الإعلان عن القرار يوم 17 يونيو الجارى، وفقا لروسيا اليوم.

وقال ممثل المفوضية الأوروبية، إريك مامر، إن المفوضية قد بدأت مناقشة القضية، كما هو مخطط لها، وسوف تقدم قرارها في نهاية أسبوع العمل.

وأضاف ممثل المفوضية الأوروبية، أن أوكرانيا دولة أوروبية تنتمي إلي عائلة أوروبية، لكن الإجراء لابد وأن يأخذ مجراه.

وفى وقت سابق انتقد الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، اليوم الثلاثاء، المستشار الألمانى أولاف شولتز بسبب موقف ألمانيا من الصراع فى أوكرانيا.

وقال زيلينسكي - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "ألمانيا بدأت في مساعدة أوكرانيا في وقت متأخر جدا عن الدول الأخرى، كالولايات المتحدة، وبريطانيا، والدول الشرقية من الاتحاد الأوروبي"، مشيرًا إلى ضرورة تخلي برلين عن النهج الذي يمكن من خلاله استمرار العلاقات مع كل من أوكرانيا وروسيا بطريقة لا تضر بألمانيا بأقل قدر ممكن.

ودعا زيلينسكي المستشار الألماني إلى إعلان عقوبات أشد ضد روسيا وزيادة الدعم لأوكرانيا ووضعها كمرشح للاتحاد الأوروبي، وعن رحلة شولتز المحتملة إلى كييف، قال زيلينسكي إنه "لا ينبغي للمستشار أن تقتصر رحلته على التقاط الصور".

في سياق متصل، أعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن أمله في أن تحدد ألمانيا أولوياتها بشكل أوضح في العلاقات مع روسيا ودعم أوكرانيا في تطلعاتها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال زيارة المستشار الألماني أولاف شولتز إلى العاصمة الأوكرانية كييف.