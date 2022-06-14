المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لسائق يتاجر فى الهيروين بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط، لإدانته في القضية رقم 1084 لسنة 2021 جنايات قسم ثانى العاشر من رمضان، بحيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسیم علي بیومي، وعضوية المستشارين محمد السيد، وسامي زين العابدين، والوليد حسين مكي، وأمانة سر يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية لشهر مارس من العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثانى العاشر من رمضان، يفيد ضبط "محمد ص" 24 عاما سائق مقيم العاشر من رمضان بحوزته 9 لفافات من مخدر الهيروين بقصد الاتجار والتربح من تجارته غير المشروعة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة إحالته إلي محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.