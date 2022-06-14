المشدد 10 سنوات لـ 3 متهمين بقتل شخص لخلافات مالية فى طوخ بالقليوبية

القليوبية- إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، وخالد علي إبراهيم علي، ووكيل النيابة خالد عمر هندية، وأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لـ 3 متهمين بقتل شخص لخلافات مالية بينهم بقرية كفر العمار بدائرة مركز شرطة طوخ.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 31835 لسة 2016م جنايات طوخ، والمقيدة رقم 6507 لسنة 2016 كلى شمال بنها، أن المتهمين "ضياء الدين ش.ا"، هارب، و"وائل ا.ش"، و"إسلام ا.ش"، هارب، قتلوا المجنى عليه وليد "جمال ع م"، مقيم قرية العمار بدائرة مركز طوخ، وذلك بأنهم بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة البيضاء والأدوات، وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفا تواجده فيه وتربصوا له فيه، وما أن ظفروا به حتى تعدوا عليه، محدثين إصابته الوردة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية سلاح أبيض مطواة، وأدوات تستعمل في الاعتداء على الأشخاص سنج وشوم.