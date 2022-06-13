المشدد 7 سنوات لفلاح و3 لسائق لإتجارهما فى الهيروين والحشيش ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق نصر الله، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وممثل النيابة كريم سعد الشيخ، وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، لفلاح، وتغريمه 100 ألف جنيه، والسجن المشدد لمدة 3 سنوات لسائق وتغريمه 10 آلاف جنيه، لاتهامهم بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين والحشيش"، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.



وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 990 لسنة 2022 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 148 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين "علي ع ا"، فلاح، و"جمال ع ع"، سائق، مقيمان دائرة مركز شرطة بنها، حاز الأول بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، أما المتهم الثاني حاز وأحرز بقصد التعاطي جوهر مخدرى الهيروين والحشيش،في غير الأحوال المصرح بها قانونا.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط فلاح وسائق لممارستها نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة الهيروين والحشيش بدائرة مركز شرطة بنها، وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وأحالتهم النيابة للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.