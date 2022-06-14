وشدد بيسكوف -في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء - على استحالة عزل بلاده عن المجتمع الدولي، موضحا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال اللقاءات التحضيرية لمنتدى سان بطرسبورج على أن حماية سيادة الدولة لا تعني بأي حال العزلة.

وأشار إلى أن روسيا ، في ظل الحرب غير المسبوقة التي تشن ضدها، تطور أشكالا مختلفة من التكامل مع الدول الصديقة وتنشيء شبكات جديدة للتبادل التجاري.. مؤكدا أن العديد من الدول بدأت تفقد الثقة في الأنظمة القانونية والمالية الغربية.

من جانبه، أكد عضو مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف أن الولايات المتحدة والدول الغربية يخشون الاعتراف بفشل تأثير عقوباتها على روسيا .

وقال بوشكوف -في تغريدة على حسابه في موقع "تلجرام" - إن الغرب والولايات المتحدة يخشون الاعتراف بأن محاولة عزل روسيا بالعقوبات تضر باقتصادها .. مشيرا إلى أن تلك الحالة مؤشر على أن واشنطن لم تعد قادرة على تحمل القيود التي فرضتها بنفسها، ولا يمكنها إيجاد مخرج من عواقب الإجراءات التي تهدف إلى الإضرار بموسكو.