"القطرانى": حكومة فتحى باشاغا جاءت لتصحيح المسار الليبى وتوحيد المؤسسات

كتب: أحمد جمعة

أكد علي القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء بحكومة فتحي باشاغا، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الليبية جاءت لتصحيح المسار وتوحيد المؤسسات والوصول بالبلاد إلى انتخابات حرة ونزيهة.

أوضح القطراني خلال لقائه سفير بلجيكا لدى ليبيا كريستوف دو باسومبير بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، أن الحكومة تعمل على تحسين العلاقات مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، مؤكداً أن الحكومة ستعزز سبل التعاون الليبي البلجيكي بصفة خاصة والاتحاد الأوروبي بصفة عامة بحسب صفحة أخبار وزارات الحكومة الليبية.

وشدد القطراني خلال اللقاء على أن الحكومة الليبية هي حكومة كل الليبيين، وجاءت بتوافق ليبي ليبي.

وجرى خلال اللقاء التطرق إلى الأضرار التي لحقت بالبلاد جراء حربها على الإرهاب والدور الذي قامت به القوات المسلحة، والإشارة إلى دور الحكومة الليبية ورؤيتها في الشأن الليبي الداخلي بعد منح الثقة لها من مجلس النواب.