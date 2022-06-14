القائم بأعمال وزير الصحة يتفقد مستشفى رأس التين بالإسكندرية.. فيديو

الإسكندرية - جاكلين منير

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، مستشفى رأس التين بمحافظة الإسكندرية، وذلك في إطار جولته اليوم لتفقد عدد من المستشفيات بالمحافظة التي استهلها بزيارة لمستشفى العامرية، للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفى، ومتابعة ما تقدمه المستشفى من خدمات.

واستمع عبد الغفار، إلى شرح تفصيلي من القائمين على المستشفى، وقيادة مديرية الصحة لأقسام المستشفى والخدمات التي تقدم يوميا للمرضي المترددين على المستشفى، وخطة المستشفى الصحية، مشددا بضرورة تذليل كافة الإمكانيات بالمستشفى لصالح المرضى المترددين.

ويواصل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم تفقد عدد من المنشآت الطبية في محافظة الإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية لسير العمل في عدد من المنشآت الصحية، والوقوف على جودة الخدمات الصحية والعلاجية، علاوة على متابعة تنفيذ أعمال الإنشاءات والتطوير بالمستشفيات، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه المنظومة الصحية.