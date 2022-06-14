القائم بأعمال وزير الصحة يتفقد مستشفى العامرية بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة مستشفي العامرية بالإسكندرية وذلك للإطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفي ومتابعة ما تقدمه المستشفى من خدمات كونها من أقدم وأكبر المستشفيات بمحافظة الإسكندرية التي تحتوي على أكثر من 157 مستشفي.

واستمع عبد الغفار، الى شرح تفصيلي من القائمين على المستشفى وقيادة مديرية الصحة لأقسام المستشفى والخدمات التي تقدم يوميا للمرضي المترددين على مستشفي العامرية وخطة المستشفى الصحية مشددا بضرورة تذليل كافة الإمكانيات بالمستشفي لصالح المرضي المترددين.