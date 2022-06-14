اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 يونيو 2022 11:30 ص
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القائم بأعمال وزير الصحة يتفقد مستشفى العامرية بالإسكندرية

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 11:11 ص
القائم بأعمال وزير الصحة يتفقد مستشفى العامرية بالإسكندرية خالد عبد الغفار يتفقد مستشفى العامرية
الإسكندرية - جاكلين منير

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تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة مستشفي العامرية بالإسكندرية  وذلك للإطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفي ومتابعة ما تقدمه المستشفى من خدمات كونها من أقدم وأكبر المستشفيات بمحافظة الإسكندرية التي تحتوي على أكثر من 157 مستشفي.

واستمع عبد الغفار، الى شرح تفصيلي من القائمين على المستشفى وقيادة مديرية الصحة لأقسام المستشفى والخدمات التي تقدم يوميا للمرضي المترددين على مستشفي العامرية وخطة المستشفى الصحية مشددا بضرورة تذليل كافة الإمكانيات بالمستشفي لصالح المرضي المترددين.

ويواصل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم تفقد عددًا من المنشآت الطبية في محافظة الإسكندرية. 
 
يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية لسير العمل في عدد من المنشآت الصحية، والوقوف على جودة الخدمات الصحية والعلاجية، علاوة على متابعة تنفيذ أعمال الإنشاءات والتطوير بالمستشفيات، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه المنظومة الصحية.
 

 


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