العربية: طائرة اللاجئين تستعد للإقلاع من بريطانيا إلى رواندا

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الطائرة التي تقل لاجئين تستعد للإقلاع من بريطانيا إلى رواندا.

وأعطت المحكمة البريطانية العليا الضوء الأخضر لإقلاع أول رحلة لنقل اللاجئين إلى رواندا.

وفى وقت سابق رفض المفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندى اقتراح الحكومة البريطانية القاضى بنقل طالبى اللجوء المتجهين إلى المملكة المتحدة إلى رواندا، بانتظار البت فى طلباتهم.

ووصف جراندي -بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة- الصفقة بين البلدين التي أُعلن عنها في أبريل الماضي بأنها "خاطئة بالكامل"، رافضا تأكيد حكومة المملكة المتحدة أن هدف السياسة هو إنقاذ الناس من رحلات القوارب الخطرة عبر القناة الإنجليزية من سواحل القارة الأوروبية.

وشدد على أن المملكة المتحدة من الدول الموقعة على المعاهدة الدولية للاجئين، مؤكدا أن محاولة "تصدير" المسؤوليات التي تنطوي عليها "تتعارض مع أي فكرة عن المسؤولية وتقاسم المسؤولية الدولية".