العثور على جثمان غريق بإحدى الترع فى الدقهلية

فريق المحافظات

عثر أهالى عزبة أبو الداهش التابعة لمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية على جثمان شاب غريق على سطح مياه ترعة أبو الداهش المقابله لترعة البوهية.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة تمى الأمديد، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثمان شاب على مياه ترعة قرية أبو الداهش.

على الفور انتقل ضباط المركز إلى مكان البلاغ وتبين أن الغريق من قرية تاج العز دائرة المركز، وتبين أنه كان يستقل تروسيكل يحمل عليه خبز، تم العثور على التروسيكل بجوار الترعة بكامل حالته على طريق البوهيه وبجوار التروسيكل الحذاء الذى كان يرتديه الغريق.



تم نقل الجثمان إلى مستشفى تمى الأمديد، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.



