الطماطم والخيار بـ 6 جنيهات.. أسعار الخضروات بالإسماعيلية.. لايف

وكشفت الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، عن أسعار الخضروات والفاكهة في أسواق الإسماعيلية.

وقال جلال الطاهر، سكرتير عام الغرفة التجارية ورئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة، إن الأسواق تشهد انخفاص في أسعار بعض الخضروات بسبب زيادة كميات المعروض من منتجات الخضر والفاكهة، مؤكدًا عودة الأسعار إلي المستوي الطبيعي.

وأعلن "الطاهر "، عن قائمة الأسعار الاسترشادية والتي تتضمن الأسعار، الطماطم من 3.5 إلى 6 جنيهات والبطاطس بـ 5 جنيهات، وبصل أحمر 3 جنيهات وبصل أبيض بـ 2.5 جنيهات، وفلفل حار ورومي بـ 6 جنيهات، وباذنجان رومي بـ6 جنيهات، وكوسة بـ6 جنيهات، والجزر 6 جنيهات، وملوخية بـ 10 جنيهات، وفاصوليا بـ 15جنيهات، والليمون بـ 30 جنيها، بامية بـ 25 جنيها، وورق عنب بـ 25 جنيها، وفلفل بـ 10 جنيه، والكرنب بـ 5 جنيهات.