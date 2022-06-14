اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 يونيو 2022 06:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الصحة العالمية: أكثر من 1600 حالة مؤكدة بجدرى القرود حول العالم

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 05:32 م
الصحة العالمية: أكثر من 1600 حالة مؤكدة بجدرى القرود حول العالم منظمة الصحة العالمية
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن هناك أكثر من 1600 حالة مؤكدة بجدرى القرود حول العالم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن جدري القرود يتحرك بطريقة غير اعتيادية مقارنة بموجات الانتشار السابقة.

وتابعت منظمة الصحة العالمية، أن التطعيم الجماعي ضد جدري القرود ليس مطلوبا حاليا.

وفى وقت سابق كشفت الدكتورة روزاموند لويس، عالمة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، أن فيروس جدري القرود كان ينتشر على مستوى العالم منذ سنوات دون أن يتم اكتشافه، موضحة أن عدد الحالات بالولايات المتحدة ارتفع إلى 26 على الأقل مع تحول هاواى إلى الولاية الـ 12 التي تكتشف الفيروس.


الصحه العالميه

جدرى القرود

إصابات

العالم

اخر الاخبار

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة