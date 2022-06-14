الصحة العالمية: أكثر من 1600 حالة مؤكدة بجدرى القرود حول العالم

كتب أحمد عرفة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن هناك أكثر من 1600 حالة مؤكدة بجدرى القرود حول العالم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن جدري القرود يتحرك بطريقة غير اعتيادية مقارنة بموجات الانتشار السابقة.

وتابعت منظمة الصحة العالمية، أن التطعيم الجماعي ضد جدري القرود ليس مطلوبا حاليا.

وفى وقت سابق كشفت الدكتورة روزاموند لويس، عالمة الأوبئة في منظمة الصحة العالمية، أن فيروس جدري القرود كان ينتشر على مستوى العالم منذ سنوات دون أن يتم اكتشافه، موضحة أن عدد الحالات بالولايات المتحدة ارتفع إلى 26 على الأقل مع تحول هاواى إلى الولاية الـ 12 التي تكتشف الفيروس.