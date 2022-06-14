السعودية تدعو المجتمع الدولى لتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية

كتبت : ايمان حنا

دعت المملكة العربية السعودية، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة استمرار وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم الجهود الرامية إلى إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية. وفق بيان صادر عن السفارة السعودية بالقاهرة.

وقال مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبد العزيز الواصل، في كلمة ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان، خلال مناقشة تقرير اللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن تقارير الأمم المتحدة توثق بشكل مستمر معاناة الفلسطينيين والانتهاكات الصريحة التي يقترفها الاحتلال بحقهم، داعياً للتصدي لأي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية والاستمرار في بناء المستوطنات والاستعمال المفرط للقوة، وهدم المنازل واعتماد سياسات الإغلاق التي قيدت حركة الفلسطينيين للوصول إلى العديد من الخدمات مثل الصحة والتعليم.