وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف - فى إحاطة صحفية اليوم الثلاثاء، "إن الجيش الروسي تمكن من تدمير ترسانة لسلاح المدفعية الأوكرانية وذخائر باستهدافها بصواريخ "كاليبر" بعيدة المدى".

وأضاف: "لقد استهدف الطيران العملياتي والتكتيكي الروسي 101 نقطة ترتكز فيها القوات الأوكرانية والمعدات العسكرية، ودمر 3 مراكز قيادة و13 دبابة وعربات قتال مصفحة أخرى، و6 قاذفات صواريخ "جراد"، و14 مدفعية ميدانية، و22 مركبة خاصة".

وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إلى أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "ميج - 29" في دونيتسك، وطائرة هليكوبتر من طراز "مي - 24" في مقاطعة نيكولاييف و9 طائرات مسيرة في مناطق مختلفة.

وأوضح أن خسائر القوات الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في فبراير الماضي بلغت 202 طائرة مقاتلة، و131 طائرة هليكوبتر، و1205 طائرات مسيرة، و338 منظومة صواريخ مضاد للطائرات، و3548 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و521 قاذفة صواريخ متعددة، و 1947 قطعة مدفعية ميدانية و 3605 وحدات من المركبات العسكرية الخاصة.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث باسم قوات إقليم دونستيك إدوارد باسورين أن قواته استطاعت إحكام الحصار على مدينة سيفيرودونستيك في لوجانسك.. وقال باسورين "إن القوات الروسية تقدمت في المنطقة الصناعية وتمكنت من إجلاء أكثر من 100 مدني كانوا محاصرين إلى مناطق آمنة".