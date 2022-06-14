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الحريت بـ50 جنيها والبياض 70 والقاروص 170.. أحلى سمك فى حلقة الغردقة.. فيديو

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 03:52 م
الحريت بـ50 جنيها والبياض 70 والقاروص 170.. أحلى سمك فى حلقة الغردقة.. فيديو حلقة سمك الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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بث تليفزيون اليوم السابع، اليوم الثلاثاء، لايف جديدا من حلقة أسماك البحر الأحمر، لرصد أسعار الأسماك وأنواعها المختلفة تزامنا مع إقبال المواطنين على حلقة سمك الغردقة .

وتبين أن سعر السمك الحريت الصغير 50 جنيها، والكبير 70 جنيها والبياض 70 جنيها والقاروص 170 جنيها والبلطي 45 والكسكموري 60 جنيها والجمبري 200 والجمبري الصغير 160 جنيها.

وقال قاسم عادل، تاجر أسماك بالغردقة إن أغلى سعر سمكة في الحلقة هى الشريفة وسعرها 180 جنيها للكيلو، تليها ضاني البحر الأحمر وهو الناجل، والذي وصل 170 جنيها ثم القروص وغيرها من الأسماك .

وأضاف أن أرخص أسعار البلطي 45 جنيها والكسكمري 60 جنيها والبياض 70 جنيها، وهناك أسماك أخرى بـ50 جنيها للكيلو، مؤكدا أن هناك إقبالا على الأسماك رغم وقف الصيد في بعض المناطق في البحر الأحمر .

انواع مختلفة من الاسماك بحلقة سمك الغردقة (1)
أنواع مختلفة من الأسماك بحلقة سمك الغردقة (1)

 

انواع مختلفة من الاسماك بحلقة سمك الغردقة (2)
أنواع مختلفة من الأسماك بحلقة سمك الغردقة (2)

 

انواع مختلفة من الاسماك بحلقة سمك الغردقة (3)
أنواع مختلفة من الأسماك بحلقة سمك الغردقة (3)

 

انواع مختلفة من الاسماك بحلقة سمك الغردقة (4)
أنواع مختلفة من الأسماك بحلقة سمك الغردقة (4)

البحر الاحمر

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حلقة سمك الغردقة

سمك الحريت

الناجل

اسعار السمك

الاسماك



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