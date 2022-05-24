مباشر.. مملكة أسماك البحر الأحمر أشكال وألوان فى "حلقة الغردقة"

البحر الأحمر - عماد عرفة

بث تلفزيون اليوم السابع، ظهر اليوم الثلاثاء، لايف جديد من حلقة سمك الغردقة بالبحر الأحمر لرصد أنواع الأسماك المختلفة وإقبال المواطنين عليها وأسعارها.

وقال قاسم عادل تاجر أسماك بحلقة سمك الغردقة أنه خلال الأيام الحالية تشهد حلقة سمك الغردقة انتعاشا في اسماك الشعور، وهي التي يتزامن موسم صيدها في تلك الايام.

وأضاف قاسم عادل لـ"اليوم السابع"، أن حلقة سمك الغردقة تشهد إقبالا في حركة البيع والشراء بالغردقة، لافتا إلى أن الأسعار تشهد انخفاضا ملحوظا في بعض الأنواع، وسجل الجمبري الإماراتي 200 جنيه للكيلو، والجمبرى البلدي 170، والاماراتى الصغير 170، والسبيط 160، والطراد 120، كما سجل سعر الاخطبوط 150، المرجان 170، الكسكمرى 50 ، زشعور شركس 110، وهامور 120، كشر احمر 90، وبهار 120، وقار 110، والتونه 45 ، وبياض 70، وناجل 180، البلطي 50 جنيها للكيلو.