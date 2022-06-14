البنتاجون: قدرات المدفعية الروسية حاليا أكبر بكثير من القدرات الأوكرانية

كتب أحمد عرفة

قال نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية كولن كول، إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا بمعلومات استخباراتية من أجل استخدام أكثر دقة لأنظمة راجمات الصواريخ، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية: سنشارك الأوكرانيين بما يحتاجون إليه كثيرا لضرب أهداف على الأراضي الأوكرانية التي يختارونها، لافتا إلى أن الحديث يدور عن مقذوفات عالية الدقة عالية الطاقة، لذلك ليست هناك حاجة لإنفاق الذخيرة بشكل كبير.

وأوضح نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية أن الجيش الأوكراني يخضع بالفعل للتدريب على استخدام راجمات الصواريخ الأمريكية HIMARS وMLRS، وعلى الرغم من القدرة الكبيرة للأسلحة الموردة إلى كييف، فإن قدرات المدفعية الروسية حاليا أكبر بكثير من القدرات الأوكرانية.

وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أن اجتماع وزراء الدفاع للدول الغربية في بروكسل سيبحث تزويد أوكرانيا بأنظمة المدفعية، موضحة أن طابع العمليات القتالية في أوكرانيا تغير في الفترة الأخيرة وهو يمثل "معركة المدفعية الآن".

ولفتت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن دعا وزراء الدفاع للتركيز على ما سيكون ضروريا لهذه المعركة الجديدة، وسيتم تركيز الاهتمام على المدفعية والمدرعات والطائرات المسيرة والإمدادات التقنية، مشيرة إلى أن القوات الأوكرانية تحتاج إلى أسلحة متقدمة ليمون بإمكانها إطلاق النار من مسافة أبعد، والحديث يدور عن أنظمة صاروخية بعيدة المدى.