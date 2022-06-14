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الاتحاد الأوروبى: لا نعرف ما هى أهداف روسيا فى حربها على أوكرانيا

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 08:35 م
الاتحاد الأوروبى: لا نعرف ما هى أهداف روسيا فى حربها على أوكرانيا الاتحاد الاوروبى
كتب أحمد عرفة

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قال الاتحاد الأوروبي، إنها لا تعرف ما هي أهداف روسيا في حربها على أوكرانيا ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الاتحاد الأوروبي أن عواقب العقوبات ستكون وخيمة على موسكو، مشيرا إلى أنه يجب إنهاء الحرب عن طريق الحوار لكن موسكو لا تستجيب.

وتابع الاتحاد الأوروبي، أن ملايين الناس حول العالم يعانون من تبعات الحرب على أوكرانيا.

وفى وقت سابق انتقد الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، اليوم الثلاثاء، المستشار الألمانى أولاف شولتز لموقف ألمانيا من الصراع فى أوكرانيا.

وقال زيلينسكي - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن "ألمانيا بدأت في مساعدة أوكرانيا في وقت متأخر جدا عن الدول الأخرى، كالولايات المتحدة، وبريطانيا، والدول الشرقية من الاتحاد الأوروبي"، مشيرًا إلى ضرورة تخلي برلين عن النهج الذي يمكن من خلاله استمرار العلاقات مع كل من أوكرانيا وروسيا بطريقة لا تضر بألمانيا بأقل قدر ممكن.

ودعا زيلينسكي المستشار الألماني إلى إعلان عقوبات أشد ضد روسيا وزيادة الدعم لأوكرانيا ووضعها كمرشح للاتحاد الأوروبي خلال الزيارة.

وعن رحلة شولتز المحتملة إلى كييف، قال زيلينسكي إنه "لا ينبغي للمستشار أن تقتصر رحلته على التقاط الصور".

في سياق متصل، أعرب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عن أمله في تحدد ألمانيا أولوياتها بشكل أوضح في العلاقات مع روسيا ودعم أوكرانيا في تطلعاتها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال زيارة المستشار الألماني أولاف شولتز إلى العاصمة الأوكرانية كييف.


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