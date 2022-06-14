الأمم المتحدة: ارتفاع ضحايا العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى 9931 مدنيا

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أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ارتفاع عدد الضحايا من المدنيين بأوكرانيا إلى 9931 منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وقال المكتب الأممي، في آخر تحديث لأعداد الضحايا المدنيين في النزاع الروسي - الأوكراني نشره عبر موقعه الإلكتروني اليوم /الثلاثاء/-: إن الـ9931 ضحية من بينهم 4432 قتيلا و5499 مصابا.

وأوضح المكتب الأممي أن معظم الإصابات المدنية المسجلة نتجت عن استخدام أسلحة متفجرة ذات نطاق تأثير واسع، بما في ذلك القصف بالمدفعية الثقيلة وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق والضربات الصاروخية والجوية.

وفي سياق التطورات المتعلقة بالأزمة الروسية-الأوكرانية، اتهمت لجنة التحقيق الروسية الجماعات الأوكرانية باستخدام قذائف عنقودية فرنسية محظورة وأسلحة من دول الناتو لمهاجمة دونيتسك.

وأضافت لجنة التحقيق - حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم - أنه "يتم تنفيذ الهجمات المكثفة من راجمات صواريخ ومدفعية بعيدة المدى، وتم تزويد القوات الأوكرانية بمدفعية ثقيلة من قبل الدول الأعضاء في الناتو، وهناك أدلة على أن الجماعات المسلحة الأوكرانية في الوقت الحاضر تستخدم القذائف العنقودية الفرنسية الصنع، المحظور استخدامها دوليا".

من جانبها، أسقطت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم ثلاثة صواريخ كروز روسية أطلقها الروس من البحر الأسود.

وأفادت الخدمة الصحفية للقوات المسلحة الأوكرانية -وفق بيان أن "القوات الجوية أسقطت ثلاثة صواريخ كروز أطلقت على أراضي أوكرانيا من البحر الأسود.. مضيفة أنه تم تدمير أحد الصواريخ من قبل منظومات الدفاع الجوي المحمولة، والصاروخين الآخرين بواسطة أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.