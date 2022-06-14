الأحزاب السياسية تكشف أولوياتها من الحوار الوطنى.. غدا فى اليوم السابع

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " الأحزاب السياسية تكشف أولوياتها من الحوار الوطنى.. الانطلاق نحو المستقبل.. رؤساء الأحزاب يطالبون باستثمار الدعوة لتحسين المناخ وإصلاح الحياة السياسية.. ويؤكدون: الدولة عازمة على المضى قدما نحو مشاركة أكثر فاعلية

اقرأ فى العدد أيضا..

أكرم القصاص يكتب: الاقتصاد والحوار فى حديث الرئيس

رئيس الوزراء يتفقد منطقة شرق بورسعيد المتكاملة ويؤكد: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إحدى أذرع الدولة لتحقيق التنمية

أسوان تنجح فى تنفيذ 65% بالمشروع القومى.. قطار حياة كريمة يستمر فى تحركه بالمحافظات

شرطة التموين تضبط 37 طن قمح.. المحافظات تلاحق بائعى القمح فى السوق السوداء

الحكومة تنفى استقطاع جزء من مكافأة نهاية الخدمة لأصحاب المعاشات

تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى.. دخول 400 ألف أسرة جديدة ضمن "تكافل وكرامة".. كبار السن والأرامل والسيدات المعيلات وذوات الإعاقة أبرز الفئات المستهدفة.. و4 ماليين و100 ألف أسرة تستفيد من برامج الدعم النقدى

3911 مشروعا بتكلفة 324 مليون جنيه بالقليوبية.. "مشروعك" تواصل تشجيع الشباب على العمل

"الإسكان" تطرح أراضى سكنية بـ10 مدن جديدة

نيفين جامع: دور محورى للتجارة فى الحد من التغيرات البيئية

محمود محيى الدين يشيد بدور مصر الرائد في إجراء حوار موسع حول أجندة مؤتمر قمة المناخ



