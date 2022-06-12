ضبط 3 ممرضات بمستشفى خاص في بلاغ يتهمهن بالتنمر على مريضة بطنطا

ألقى ضباط مباحث قسم ثان طنطا بمحافظة الغربية، القبض على 3 ممرضات بمستشفى خاص بمدينة طنطا، تتبع التأمين الصحى، على خلفية البلاغ المقدم ضدهن من سيدة تتهمهن بالتنمر على والدتها المريضة، والتهديد بقتلها بحقنة هواء حال إبلاغها أى شخص، بما شاهدته من تعديهن على مريض داخل العناية المركزة- وفقا لأقوالها.

كان اللواء هانى عويس مدير امن الغربية قد تلقى اخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بتحرير سيدة فى العقد السادس من العمر محضرا تتهم 3 ممرضات بمستشفى خاص تابعة للتأمين الصحى بالتعدى على مريض بالضرب داخل العناية المركزة، والتنمر على والدتها وتهديدها بالقتل بحقنة هواء، حال إبلاغها أى شخص بما حدث للمريض وتحرر المحضر رقم 55 أحوال القسم.

على الجانب الآخر فتح الدكتور سيد جلال مدير عام التأمين الصحى بالغربية تحقيقا موسعا فى الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المخالفين.